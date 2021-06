L'heure du retour des grands mariages va sonner

Jusqu'à 300. C'est le nombre de personnes qu'il sera possible d'inviter à un mariage à partir du 13 juin. Cela permettra ainsi de célébrer ces événements comme avant la crise. Le Covid check dispensera notamment de masque et de distanciation. En attendant, un air de normalité est déjà revenu. Le restaurateur Paul Eischen organise par exemple des fêtes de mariage dans le cadre de son service de banquet.

Le nombre de mariages et de divorces a chuté en 2020



1 803 mariages ont été célébrés au Luxembourg en 2020, soit une baisse de 15,9% par rapport à 2019, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). Cette baisse des unions a notamment été enregistrée pendant le confinement de mars à avril.



En ce qui concerne les divorces, le recul est encore plus important. Ainsi, 1 447 divorces ont été prononcés en 2020, soit une diminution de 24,1% par rapport à 2019 (1 906 divorces). Faut-il y voir un impact du Covid? Difficile à évaluer pour le service Statistique de la justice (SJJ) du parquet, qui met surtout en avant les nouvelles dispositions légales pour expliquer la tendance.



«Tous les invités doivent avoir effectué un test PCR deux jours à l'avance, explique-t-il. S'il est négatif, ils peuvent accéder à la salle privative et n'ont plus besoin de porter le masque. De leur côté, les membres de notre personnel doivent avoir réalisé des tests rapides le jour même de la fête».

«Le mariage Covid-19 de mes rêves»

Dans les communes, le nombre maximal de personnes acceptées dans la salle de mariage a été revu à la hausse. Par exemple, il est passé de 6 à 20 à Differdange. «Le port du masque et les distances de deux mètres sont obligatoires, note Roland Flenghi, le chef de service de l'administration de Differdange. Mais ni les mariés, ni les membres de leur famille ne doivent présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans la salle». Même logique pour la ville de Luxembourg, qui accepte pour sa part 12 personnes (couple + 10 invités).

Les couples de résidents ayant décidé de s'unir pour la vie semblent s'être plutôt bien adaptés aux règles sanitaires. «Je me suis marié en novembre dernier à la commune de Schengen, explique Lamia. C'était en comité restreint, avec environ 45 personnes. La seule contrainte était le masque, mais nous avons pu danser, chanter et rire». La résidente indique que même si les festivités avaient dû s'achever à 22h30 à cause du couvre-feu, elle a pu profiter de tous les invités (le nombre maximum était de 100).

«J'ai eu le mariage Covid-19 de mes rêves au final», sourit-elle. De leur côté, Kévin et Sophie, qui habitent à Steinfort, se sont mariés en juin 2020 à la commune. Mais ils ne prévoient d'organiser la cérémonie laïque et la fête qu'en... juin 2022. «Avec la vaccination, nous sommes sûrs de ne pas devoir annuler», glisse Sophie. D'ici là, le couple en profite pour «peaufiner les préparatifs».

