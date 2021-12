Comment préparer un réveillon plus sûr?

Alors que le nombre de contaminations est en train de flamber, avec pour la première fois plus de 1 000 cas en une seule journée, mercredi, le réveillon ne doit pas être l’occasion de se lancer dans des excès. Surtout que le cercle familial reste la première source de contamination, avec 36,3% des cas, rappelle le ministère de la Santé.

Dans ce contexte, comment se protéger du Covid-19 au réveillon? Médecin hygiéniste aux Hôpitaux Robert Schuman, Audrey Noël livre ses conseils. Si un test peut participer à «sécuriser les festivités», il ne dispense pas des gestes barrières. Sur le nombre de contacts, le Dr Noël recommande de «les limiter, sans les interdire». Si quelqu’un présente des symptômes, il est «important qu’il ne se présente pas» à la soirée.

Penser aussi au plan de table

Elle conseille surtout «d'initier une discussion familiale avant le réveillon, afin que tout le monde s'accorde au préalable sur les comportements à adopter pendant la fête». Mais aussi de «privilégier les pièces spacieuses et les grandes tables, de définir des places assises et d'aérer». Il est conseillé de sortir les plus grandes tables et les rallonges. Autres astuces, éviter les bols dans lesquels tout le monde pioche à l'apéro. «Mieux vaut miser sur des verrines ou mises en bouche dressées sur des assiettes individuelles».

Il est également important que les verres et assiettes «ne s’échangent pas», afin d’éviter le partage des microbes. Pour le plan de table, s'entourer des personnes de son ménage et éviter de placer les plus fragiles près de personnes ni guéries ni vaccinées. Sans oublier un lavage des mains régulier, quitte à le répéter aux invités. Malgré un contexte difficile, nous souhaitons un très agréable réveillon à tous!

• Plus d'informations sur le site covid19.lu

(L'essentiel)