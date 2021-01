Remises inédites pour des clients très timides

Jour de marché sur la nouvelle place Hamilius, ciel bleu et soleil présents, et pourtant, trouver des clients avec de nombreux paquets d’achats, se baladant dans les rues de la capitale, ne fut pas une mince affaire, ce mercredi midi, à Luxembourg-Ville. En cette période marquée par le Covid, on ne peut certainement pas parler de «fièvre acheteuse» pour ce premier jour de solde au Grand-Duché.

Interrogées dans la Grand Rue, plusieurs clientes nous ont même confié qu’elles ignoraient que c’était le premier jour des soldes. «C’est mort par rapport aux soldes habituelles», nous ont encore confirmé deux clientes pressées de retourner travailler. «Et les remises sont déjà très importantes, alors que nous ne sommes qu’au tout début. C’est vraiment bizarre cette année...».

Les grandes enseignes ne se prononcent pas

«Que dire?», se demandent deux copines qui prenaient le soleil en mangeant un bout. «C’est forcément différent des autres années. «Des grosses remises, 50%, d’entrée, c’est rare. Et puis, on profite d’une belle journée. Alors qu’il fait beau, il n’y a quasi personne, c’est étrange. Il ne faut pas négliger toutes les personnes qui sont chez elles en télétravail. Elles viendront peut-être ce week-end. On a l’impression que samedi, il y aura plus de monde. Pour vous donner un exemple, j’ai failli acheter ce manteau pour mon petit-fils, il y a deux jours, c’était à 47 euros, là, je l’ai eu pour 25 euros. Cela vaut donc le coup de se déplacer».

Contactées sur place, alors que la clientèle semblait pourtant répondre présente dans les cinq étages de l’immeuble, les Galeries Lafayette nous ont indiqué ne pas vouloir se prononcer sur le premier jour des Soldes 2021 à Luxembourg. Constat identique chez H&M, dans le centre de la capitale, où on nous a invité à téléphoner à...Bruxelles. Pour un semblant de fête des soldes, il faudra visiblement attendre et repasser l’été prochain.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )