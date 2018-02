Help a augmenté de 150% une de ses prestations

Les bénéficiaires de la prestation Pillbox, autrement dit la gestion et la préparation des médicaments mise en œuvre par Help, ont dû relire plusieurs fois leur facture du mois de janvier. Et pour cause, la prestation a quasiment augmenté de 150% en l'espace d'un mois. Alors qu'elle était facturée 55,50 euros au mois de décembre, elle est passée à 135 euros en janvier.



Contactée par L'essentiel, l'ASBL spécialisée dans l'aide et les soins à domicile confirme la hausse qui a pris effet au 1er janvier 2018. «Cette prestation n'est pas anodine, précise Chloé Kolb, chargée de communication. Elle comprend la gestion de l'ordonnance du médecin, des médicaments des patients, la préparation hebdomadaire de la boîte...». Un travail qui génère des coûts de fonctionnement qui ont «fortement augmenté avec la nouvelle convention collective du Secteur d'aide et de soins et du secteur social (SAS)», assure Chloé Kolb.

«Une question de survie»

«Il fallait s'adapter aux coûts réels de la prestation. Nous ne faisons pas de bénéfices. C'est une question de survie pour Help. De plus, nous n'avions pas augmenté les tarifs depuis des années», souligne encore la chargée de communication. Elle admet en revanche que la hausse est importante et peut générer des difficultés financières chez les bénéficiaires. «Nous avons un fonds social solidarité pour la prise en charge de la prestation. Nous étudierons au cas par cas».



De son côté, le ministère de la Sécurité sociale dit étudier la possibilité de faire rembourser une partie de la prestation par la CNS: «Des discussions sont en cours».

(Gaël Padiou/L'essentiel)