Les CFL ne paient pas, l'électricité coupée à la gare

Pourquoi les gares d'Audun-le-Tiche et de Volmerange-les-Mines se sont retrouvées sans électricité pendant plus d'une semaine? Dans une réponse parlementaire à une question de l'ADR, le ministre de la Mobilité François Bausch livre des détails sur un épisode récent passé relativement inaperçu. Un malentendu qui risque bien d'entrer dans les annales des loupés de le relation Luxembourg/France...

Rappelons tout d'abord que les gares de Volmerange-les-Mines et d'Audun-le-Tiche sont gérées par le Luxembourg, et donc par les CFL, pour des questions de commodité liées au trafic frontalier. Cela suppose que les CFL paient une facture d'électricité à EDF, l'entreprise chargée de la production et de la fourniture d’électricité sur le sol français.

Problème, le contrat a changé au 1er janvier 2021 suite à une modification législative et les factures ont été envoyées... à la mauvaise adresse. Plaidant la bonne foi, le ministre François Bausch explique que «la modification devait se faire de manière automatique». En clair, les CFL n'étaient pas informés qu'ils devaient faire la démarche de payer la facture.

Le coup de fil du salarié français des CFL

Conformément à sa politique vis à vis des mauvais payeurs, EDF a donc tout simplement décidé de couper le courant à son client luxembourgeois! La suite est toute aussi surprenante. Pour régler le problème, les CFL ont essayé de joindre l'entreprise française. C'est là que la situation se complique un peu plus: «Il était impossible de contacter EDF depuis le Luxembourg», justifie le ministre Déi Gréng. La faute au répondeur automatique. Qui plus est, les CFL n'avaient plus leur numéro de client qui venait justement d'être modifié....

Pour régler le problème, un salarié français des CFL a donc dû se charger des démarches téléphoniques... de l'autre côté de la frontière. «Tout a été résolu rapidement», conclut le ministre. Quid des conséquences fâcheuses pour les usagers? L'éclairage n'a pas fonctionné pendant un certain temps, pas plus que les distributeurs automatiques, mais «aucun incident ou plainte n'ont été constatés» sur les quais des gares, rassure François Bausch.

