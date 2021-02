Les pompiers au secours de blessés au fond des bois

Beaucoup de gens ont profité du beau temps hivernal de ces derniers jours pour de longues promenades dans la nature. Pour une personne qui se trouvait dans une forêt près de Boulaide, lundi, l'excursion a connu une fin abrupte.

Selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), la personne a glissé sur une plaque de glace et a été si gravement blessée qu'elle ne pouvait plus sortir de la forêt par ses propres moyens.

Le CIS Rambruch et le CIS Boulaide se sont précipités au secours de la victime et l'ont transportée sur un kilomètre sur un civière jusqu'à la route la plus proche, du côté de Pont Misère. Une fois là, l'ambulance a pris la suite et a assurer la continuité des soins, emmenant la victime à l'hôpital.

(sw/L'essentiel)