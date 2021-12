Un jeune homme de 19 ans est porté disparu

Lee Chris Beidler Jason, un résident de 19 ans originaire d'Esch-sur-Alzette, a disparu depuis jeudi, indique la police. Il avait quitté son domicile vers 16h30.

Le jeune homme mesure environ 1,80 m, a des cheveux blond foncé mi-longs et des yeux bleus. Il porte des lunettes et était vêtu plus récemment d'une veste de couleur blanc/gris avec des taches noires, d'un pantalon de survêtement de couleur noire, de baskets de couleur bleue et d'une casquette de couleur violette.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver est invitée à contacter le commissariat d'Esch-Centre au (+352) 244 50 1000 ou par mail à police.esch@police.etat.lu.

(L'essentiel)