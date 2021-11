Pourquoi le 11 novembre n'est pas un jour férié?

Les frontaliers français et belges étaient les mieux placés pour le remarquer au moment de se rendre au bureau, ce jeudi matin. Alors que leur pays de résidence profite de 24h de repos, eux vivent une journée presque comme les autres. Et pour cause, contrairement à ses deux voisins, le Luxembourg n'a pas fait du 11 novembre, date de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un jour chômé.

L'explication tient à une différence historique majeure. Le Grand-Duché était en effet considéré comme un pays neutre au moment de la «Grande Guerre», même si les faits ont sérieusement entamé cette position. Rappelons que l'armée allemande avait envahi le Luxembourg, le 2 août 1914, et que de nombreux volontaires luxembourgeois ont rejoint l'armée française en réaction. Des commémorations sont régulièrement effectuées à cette date.

«Une petite guerre»

Et si la Première Guerre mondiale est plutôt considérée comme «une petite guerre» dans l'histoire du Grand-Duché, dixit l'historien luxembourgeois Denis Scuto, de nombreux symboles font référence à cette période trouble du début du XXe siècle. L'un des monuments les plus symboliques du pays, la Gëlle Fra, place de la Constitution, rend notamment hommage aux 4 000 soldats qui ont combattu aux côtés des armées alliées durant la Première Guerre. Pour mieux faire connaître l'histoire du Luxembourg à cette époque, une exposition en ligne - «Éischte Weltkrich - Remembering the Great War in Luxembourg» - a été lancée en 2018.

Pour profiter du prochain jour férié au Luxembourg, il faudra donc attendre... le 25 décembre, jour de Noël. Mais que les travailleurs ne s'estiment pas trop lésés par rapport à leurs voisins. Depuis 2019, la Journée de l'Europe, le 9 mai, est fériée au Luxembourg, seul pays de l'Union européenne a avoir effectué ce choix.

