Trois agressions en bande dans la capitale

Trois personnes ont été détroussées en trois heures dans la nuit de mardi à mercredi, à Luxembourg-Ville, rapporte mercredi la police grand-ducale. La première agression a eu lieu vers 23h40, sur le boulevard Royal. Un homme a été surpris par ses agresseurs qui venaient de derrière. Ils ont volé son argent et ses cartes de crédit avant de s'enfuir vers les parcs de la capitale.

Vers 2h du matin, une personne a été agressée et volée par cinq ou six personnes place Saint-Esprit. Ils sont repartis vers le Grund avec son téléphone portable. À peine un quart d'heure plus tard, un homme a été agressé par plusieurs personnes devant un restaurant de la rue du Marché-aux-Herbes. Là encore, son GSM lui a été volé.

Selon la police, aucune des victimes n'a été blessée. Des enquêtes ont été ouvertes qui n'ont pour le moment rien donné. La police continue ses investigations.

(sw/L'essentiel)