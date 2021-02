Jah Arrogante

«Fast Life Low Life», disponible sur les plateformes.

Après son hommage au footballeur Gerson Rodrigues sur «GR10», avec Jayo Brudjez, le Differdangeois dévoile le premier clip de son album, celui dont les premiers freestyles remontent à 2012 et où il rappe en créole. «C'était naturel, je ne me sentais pas de rapper en français ou en anglais», avoue-t-il.

«L'essentiel»: Peux-tu nous parler de ce premier clip extrait de ton album «Fast Life Low Life»? Jah Arrogante: Le clip a été fait en deux parties. La première à Differdange, dans le Sud du pays, et l'autre vers Mersch, dans le Nord. Cette chanson, qui a été faite en duo avec Puto Rockz, un bon ami à moi, est un symbole d'amitié entre les personnes du Sud et ceux du Nord.

Avec quels beatmakers as-tu travaillé sur le disque? J'ai collaboré sur ce disque avec SanjiOnTheTrack. Le projet a été mixé et masterisé par Taipan & Sasha et Goldenteam. On a travaillé dans différents studios, pour obtenir une certaine diversité de son. Et le disque est traversé par une vibe lumineuse. J'ai aussi fait un titre avec Them Lights (producteur, chanteur et batteur de Mutiny On The Bounty).

On t'a récemment vu avec Jayo Brudjez sur «GR10» On devait faire ce morceau. Avec Gerson Rodrigues, on se connaît depuis dix ans. C'est un espoir pour tous les jeunes.

Quelles sont tes principales influences musicales? Je dirais Future ou Chief Keef aux États-Unis, et Ninho ou Lil Star côté francophone. Mais en général, je préfère lancer la mode plutôt que de la suivre.

(Recueilli par Cédric Botzung)