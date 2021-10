La moitié de la population a moins de 39 ans (et demi)

Dans l'Union européenne, l'âge médian était de 43,9 ans en 2020. C'est-à-dire que la moitié de la population européenne avait moins et l'autre moitié avait plus, selon un outil mis en place par Eurostat. Avec de grandes disparités selon les régions: la population la plus âgée était recensée dans la région de Chemnitz, dans l'ouest de la Saxe en Allemagne, avec un âge médian à 52 ans, soit près du triple de celui de Mayotte (17,7 ans), la région (française) la plus jeune de l'UE.

Et au Luxembourg? L'âge médian était de 39,5 ans, en 2020 contre 38,9 ans en 2010. Ce qui fait de la population luxembourgeoise la plus jeune de la Grande Région. Côté belge, l'âge médian oscille en effet entre 39,9 ans en province de Luxembourg, 41,4 ans en province de Liège et 41,5 ans en province de Namur.

C'est en Allemagne que l'on retrouve la population la plus «expérimentée»: 47 ans en Rhénanie-Palatinat et 49,3 ans en Sarre.

(mc/L'essentiel)