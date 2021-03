Bédéric le «Luxembourgeois» est sorti des pages

«D'habitude, mes personnages restent à l'intérieur de la BD, alors c'est impressionnant et très chouette de les voir devant soi grandeur nature», sourit Andy Genen. Bédéric, un des personnages créés par le dessinateur luxembourgeois, orne désormais les quatre cabines d'échange de livres des villages de la commune de Contern (Medingen, Moutfort, Oetrange et Contern).

Le personnage est né en 2020 à l'issue d'un concours pour représenter la ville et le Festival de la BD à Contern. Il fait référence à un texte sur des pèlerins qui venaient se faire soigner les yeux. «C’est la raison pour laquelle il porte des lunettes et des vêtements médiévaux, explique Andy Genen. Pour la touche de modernité, je lui ai mis des baskets. Et sa tenue est dans les couleurs du festival».

Il aura permis de faire vivre l’esprit de la bande dessinée alors que le festival avait dû être annulé en 2020 avec la crise du Covid. «Mais maintenant, il faudrait que la situation s’améliore pour qu’il puisse être présenté officiellement lors du festival», espère Andy Genen.

(sg/L'essentiel)