Les conducteurs alcoolisés étaient encore de sortie

Les week-ends se suivent et se ressemblent, sur les routes du Luxembourg. Comme chaque samedi ou presque, la police grand-ducale a fait état ce samedi matin d'un certain nombre d'automobilistes interceptés avec un coup de trop dans le nez. Ainsi, entre 23h45 et 3h45 dans la nuit de vendredi à samedi, des contrôles d'alcoolémie ont été effectués à Hosingen, Hoscheid-Dicket et Diekirch, sur ordre du procureur. En tout, 361 conducteurs ont dû souffler dans le ballon. Et 14 d'entre eux avaient trop bu et ont été verbalisés. Quatre ont dû laisser leur permis de conduire aux agents.

Et ils ne sont pas les seuls. Vers 00h50, la police a été prévenue qu'une voiture roulait très lentement et à cheval sur deux voies de circulation, entre Bridel et Strassen. Lors du contrôle par la patrouille, les policiers ont détecté une forte odeur d'alcool sur le conducteur. Les tests ont confirmé qu'il était ivre et son permis a été confisqué.

Enfin, vers 3h30 du matin, un patrouille au Val de Hamm, dans la capitale, a vu un fourgon de livraison qui roulait, lui, beaucoup trop vite. En outre, le chauffeur a bien failli perdre le contrôle de son véhicule en passant près des policiers. Il a été repris par la patrouille sur le boulevard Patton. Vérifications faites, le conducteur avait, bien sûr, trop bu. Son permis lui a aussi été retiré.

(L'essentiel)