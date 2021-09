Sept blessés en cinq heures sur les routes

Les récents appels à la prudence sur les routes ne semblent pas encore fonctionner au Grand-Duché. Tout le monde l'a constaté, la circulation est désormais plus dense sur le réseau routier et les automobilistes se doivent d'être beaucoup plus vigilants. D'autant plus que l'automne est bel et bien là, avec son lot d'intempéries et une température qui a d'ores et déjà bien diminué, depuis l'été dernier.

Ce mercredi 29 septembre 2021, sept personnes ont été blessées en moins de cinq heures au Luxembourg. Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours nous l'a précisé dans son traditionnel communiqué, ce jeudi, de très bon matin. Sept voitures, au total, ont été accidentées et les secouristes ont dû intervenir massivement à divers endroits du pays, de 17h41 à 22h37.

Rue du Centenaire, à Dudelange, tout d'abord et à Bivange-Fentange, ensuite, où deux premières voitures ont fait les frais d'un accident. Deux collisions entre deux voitures, impliquant donc quatre véhicules au total, se sont produites, par la suite, à Belvaux, à 21h23, et route d'Esch, à Luxembourg, à 21h56. Le dernier accident de la soirée est enfin survenu à Schifflange, Cité E. Mayrisch, où une voiture a foncé contre un mur.

(fl/L'essentiel )