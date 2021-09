Le prochain recensement mise gros sur le digital

Tous les dix ans, le Luxembourg effectue un dénombrement officiel de sa population. Le dernier recensement datait du 1er février 2011, le prochain aura donc lieu cette année, du lundi 8 novembre au dimanche 5 décembre 2021. «L'opération était initialement prévue le 1er février 2021», concède François Peltier, responsable de l'unité population et logement au Statec et donc responsable du prochain recensement de la population. «Après un premier report au 1er juin, en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, le recensement pourra finalement débuter en novembre prochain».

Si vous aviez participé aux précédents recensements au Grand-Duché, sachez que de nombreuses choses ont changé. «Ce sera désormais beaucoup plus digital», nous confirme François Peltier. «On va tout d'abord se focaliser sur le recensement par Internet et une série d'informations seront déjà automatiquement reprises de différents registres administratifs. Le questionnaire sera disponible sur Guichet.Lu, soit via un navigateur Internet, soit via la toute nouvelle application».

Il est également bon de rappeler que le recensement de la population est obligatoire: «C'est un acte citoyen», souligne encore François Peltier, «et pour bien comprendre la société luxembourgeoise, nous devons disposer d'un certain nombre d'informations, sur la mobilité, sur le marché du travail, sur l'utilisation des langues,... Plus le taux de participation sera important, plus juste sera l'image de la société. On a toutefois bien conscience qu'une minorité de personnes ne répondra pas, mais on espère atteindre 90% de la population».

Une quantité très importante de données sera récoltée grâce à ce nouveau recensement. Comment le Statec va s'y prendre pour traîter toutes ces informations? «Notre échantillon global représente 645 000 personnes», indique François Peltier. «Toute la partie digitale sera assez simple à traiter, mais les questionnaires en version papier, "un nombre assez conséquent", vont nous prendre plus de temps, car on va devoir tous les scanner. Il nous faudra ensuite une année avant d'obtenir les premiers résultats».

Sur le terrain, de manière concrète, ce sont les communes de tout le pays qui vont travailler en étroite collaboration avec le Statec. «4000 agents recenseurs vont se répartir sur l'ensemble du territoire luxembourgeois pour récolter et distribuer les questionnaires en papier», détaille François Peltier. «Et au Statec, on sera une quinzaine de personnes à travailler sur le recensement de la population. Sur Internet, les personnes qui vont répondre auront directement le choix de la langue. Les trois langues administratives (le luxembourgeois, le français et l'allemand), mais aussi l'anglais et le portugais».

Et si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les outils digitaux, le Statec se veut rassurant. «Du 8 au 22 novembre 2021, il y aura uniquement la possibilité de répondre par Internet», confirme François Peltier. «Au-delà de cette date, les agents recenseurs viendront distribuer les questionnaires papiers aux ménages qui n'ont pas encore répondu en ligne. Une ligne téléphonique sera également disponible si vous rencontrez d'autres difficultés». Grâce à la richesse de toutes ces informations, une trentaine de publications verront le jour à partir de la fin de l'année 2022. Le coût d'une telle opération? «C'est la plus grosse opération statistique du Luxembourg», conclut François Peltier. «On est donc proche des 5 millions d'euros, soit un peu plus de 8 euros par personne, donc moins d'un euro par an et par personne».

