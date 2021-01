«Un an à Shaolin, en Chine, pour m'entraîner»

«L'essentiel»: Pouvez-vous nous parler un peu de vous?

Stéphane Crichton: Je vis à la frontière française et je travaille au Luxembourg depuis plus de dix ans. J'ai commencé dans l'audit, et je suis toujours dans la comptabilité. Une semaine sur deux en télétravail actuellement.

Cela vous laisse-t-il encore un peu de temps pour vous entraîner?

Je suis très pris professionnellement et j'ai quatre enfants dont je dois m'occuper. C'est un peu compliqué, mais il faut bien s'organiser. Je fais au moins trois grosses séances de sport par semaine.

Vous êtes adepte d'arts martiaux, et le kung-fu est votre grande spécialité.

Oui, j'ai pris une année sabbatique pour aller m'entraîner à Shaolin, en Chine, en 2008. Depuis lors, j'ai continué à m'entraîner. J'étais d'ailleurs entraîneur de parkour pendant cinq ans à Schengen.

L'émission «Ninja Warrior» était faite pour vous.

Il est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le viseur. J'avais découvert l'émission originale japonaise «Sasuke» quand j'avais 14 ans. Je me disais que j'irais un jour au Japon, mais l'émission a été adaptée ici. J'avais envie de relever ce nouveau défi, pour voir si j'étais capable d'affronter ce parcours à 35 ans.

Dans l'émission, tout peut s'arrêter en une seconde.

Oui, clairement. On a pu le voir samedi dernier. Un candidat qui était allé en finale a fait une petite erreur. Et ça ne pardonne pas, il faut rester très concentré. On n'a qu'une seule chance.

Redoutez-vous une épreuve en particulier?

Les épreuves mobiles me font très peur. Je suis super entraîné, j'ai installé des ateliers à la maison, mais on ne peut pas s'exercer sur les obstacles amovibles.

Quelles sont vos qualités pour vous distinguer des autres candidats?

La réactivité offerte par le kung-fu m'aide beaucoup, ainsi que mon expérience dans le domaine du parkour.

(L'essentiel/Recueilli par Cédric Botzung)