Un accident a provoqué un bouchon sur l'A3

C'est tout d'abord un de nos fidèles lecteurs qui nous a indiqué l'information, via notre page Facebook, ce mardi 22 décembre 2020 vers 8h38. Une indication confirmée dans la foulée par l'Automobile Club Luxembourg (ACL) et les caméras du CITA.

Un accident a eu lieu sur l'autoroute A3 entre Thionville et Bettembourg et plus précisément à hauteur de Dudelange selon notre Mobile Reporter. Selon l'ACL, le trafic était encore perturbé après 9h et la vitesse moyenne ne dépassait pas 10 km/heure. Des embouteillages ont été remarqués sur plus de 4 km.

Peu après 9h30, l'ACL indiquait que l'accident avait pu être dégagé et que le bouchon se résorbait progressivement.

(L'essentiel)