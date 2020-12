La Cour défend le voyage du couple grand-​​ducal

La Cour grand-ducale a défendu le voyage d'Henri et de Maria Teresa à Biarritz, rapporte la radio 100.7, qui cite une réponse écrite du bureau de presse de la Cour. D'après ce message, le Grand-Duc a passé du temps à l'étranger avec son épouse pour les vacances, mais il est resté en contact permanent avec le gouvernement et avec son personnel.

La réponse de la Cour intervient après des critiques sur le plus récent voyage du Grand-Duc, qui séjourne à Biarritz alors que le Luxembourg est confiné. C'est de là, d'après RTL, qu'il a signé les dernières mesures liées au coronavirus. La Cour précise que les voyages ne sont pas interdits par le dernier train de restrictions adopté la semaine dernière, si les règles en vigueur dans le pays de séjour sont respectées.

Le Premier ministre Xavier Bettel n'est pas non plus choqué par le séjour du couple grand-ducal, relate RTL. Selon lui, c'est son droit le plus strict et ce n'est en aucun cas interdit. De plus, il est beaucoup plus dangereux de faire la fête ici au Luxembourg avec dix personnes que de dîner en tête à tête à Biarritz. «Si le Grand-Duc est seul avec sa femme à Biarritz, je n'y vois aucun problème», affirme Bettel à nos confrères.

(L'essentiel)