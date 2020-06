Les hôpitaux unis face à la prochaine pandémie

Comment le pays devra-t-il s'organiser si une nouvelle pandémie le frappe? Une association va être créée pour gérer la logistique, affirme la ministre de la Santé Paulette Lenert, en réponse à une question parlementaire du député socialiste, et ancien ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo. Quand le coronavirus est arrivé, une cellule logistique avait été mise en place par la cellule de crise du ministère de la Santé.

Cette cellule logistique devait gérer le stock national, c'est-à-dire distribuer les équipements de protection, certains médicaments et dispositifs médicaux aux hôpitaux, médecins et à la population. Le tout «a été mise en place dans l'urgence en période de crise», rappelle la ministre. La cellule «était composée de personnes provenant de différents administrations et organismes publics mises à disposition de manière temporaire». Mais elle n'était pas destinée à durer indéfiniment.

«J'ai marqué mon soutien à leur proposition»

«Une solution durable devait être recherchée», explique Paulette Lenert. Elle s'est adressée aux présidents et directeurs des hôpitaux, ainsi qu'à la fédération hospitalière «pour leur demander s'ils pouvaient me proposer une solution pour reprendre de manière pérenne la gestion du stock national». Les présidents des 4 hôpitaux du pays avaient justement une idée à soumettre au gouvernement. «Ils m'ont soumis de leur propre initiative la proposition de créer une association sans but lucratif (asbl) qui aurait non seulement pour objet de gérer le stock national, mais qui se proposerait également d'élaborer et de mettre en œuvre un concept d'infrastructure» en cas de nouvelle épidémie grave.

L'association pourrait aussi collaborer avec l'Université du Luxembourg et dans le cadre du projet d'hôpital militaire actuellement en préparation au Luxembourg. «J'ai marqué mon soutien à leur proposition», affirme le ministre de la Santé. Qui voit plus loin, en envisageant un rapprochement des hôpitaux en cas de crise. «Je ne peux que saluer toutes réflexion à plus long terme visant à examiner si une infrastructure commune gérée par les quatre centres hospitaliers» pour «prendre en charge des patients lors d'une éventuelle nouvelle pandémie ferait sens notamment en tenant compte de nos effectifs médicaux limités».

(jw/L'essentiel)