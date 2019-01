L'année 2018 a été plus chaude que la moyenne

L'année 2018 a été 1,9°C plus chaude que la moyenne calculée sur les années 1981-2010, d’après les analyses météorologiques de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA).

L'étude, qui se base sur les données de quatre stations météorologiques représentatives du Grand-Duché (Asselborn au Nord, Clemency au sud-ouest, Remichau au sud-est et Grevenmacher à l'est) indique en outre que les précipitations annuelles totales ont été comparables à la moyenne à long terme 1981-2010.

«Mais il y a eu un déficit important pendant les mois d'été», ajoute l'ASTA. À Remich et Grevenmacher, le bilan hydrique (comparaison entre les apports et les pertes en eau) est même tombé à un niveau record en juillet».

Les écarts de températures et de précipitations par rapport à la moyenne et le bilan hydrique en 2018 pour Grevenmacher et Remich (Source: ASTA). Cliquez sur le tableau pour l'aggrandir :

Les écarts de températures et de précipitations par rapport à la moyenne et le bilan hydrique en 2018 pour Asselborn et Clemency (Source: ASTA). Cliquez sur le tableau pour l'aggrandir:

(L'essentiel)