Un nombre de faillites stable, pour l'instant

Les aides de l'État pour limiter les conséquences de la crise sanitaire sur le plan économique «retardent le développement de faillites». Le nombre d'entreprises ayant mis la clé sous la porte au Luxembourg l'an passé est resté «presque le même par rapport aux deux années précédentes», relève Creditreform, dans un bilan annuel. Avec 1 199 faillites d'entreprises recensées en 2020, la baisse est même de 5,07 % sur un an, relève la société de recouvrement de créances. Elles s'élevaient à 1 263 en 2019 et 1 195 en 2018.

Des risques plus élevés passés 5 ans de vie



Le nombre d'entreprises de plus de cinq ans ayant fait faillite grimpe et atteint 81,32 % du total en 2020, contre 75,85 % en 2019. La proportion pour celles de moins de cinq ans passe de 24,17 % à 18,68 %. Creditreform estime «qu'en raison de la transformation économique, la tendance aux faillites des sociétés plus anciennes restera à un niveau élevé en 2021» au Luxembourg.

Le secteur des services est à nouveau le plus touché avec 882 déconfitures en 2020, un chiffre stable. Dans l'hôtellerie-restauration (horeca), secteur pourtant particulièrement affecté par les restrictions liées au Covid, on enregistre une baisse de 25,14 % des faillites sur un an, avec 128 cas. Dans le commerce (214 faillites d'entreprises en 2020 contre 253 en 2019), et la construction (de 124 à 92 cas), on constate aussi un recul.

«L'expiration des aides corona sera décisive pour le développement des faillites en 2021. Toutefois, en raison de la vigueur du secteur des services, les augmentations seront probablement plus faibles que dans les pays voisins», note Herbert Eberhard, administrateur délégué de Creditreform Luxembourg.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)