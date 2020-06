Des millions de masques non conformes livrés

À partir de lundi prochain, le 15 juin, les autorités belges vont distribuer quelque 12 millions de masques à la population, et constituer une réserve de 6 millions de masques. Sur les 18 millions de masques, 15 millions ont été commandés à la société Avrox, implantée au Luxembourg. Les protections étaient attendues pour le 24 mai. Un contrat en ce sens avait été signé le 5 mai, afin de répondre à une promesse des autorités belges, faite en avril. Autant dire que ces masques étaient très attendus par des Belges frappés de plein fouet par la pandémie. Le virus a fait dans le Plat Pays 9 619 morts, sur 59 569 infections confirmées en date de jeudi.

Pourtant, d'après les médias belges, la déception est grande à la réception des masques fabriqués en Asie et la polémique enfle chez nos voisins. En effet, l'État belge a déboursé 32 millions d'euros (hors taxes) pour des masques qui ne sont pas conformes aux recommandations de lavage, ni belges, ni internationales, relate Le Soir. En effet, les autorités belges affirment que «pour la désinfection, une température d'au moins 60°C durant le lavage doit être maintenue pendant 30 minutes». Une affirmation reprise par le porte-parole interfédéral de lutte contre le Covid-19, Yves van Laethem. «On va le laver à 60°C avec des produits de lessive habituels», disait-il dans une conférence de presse relayée par RTLInfo. Or, les masques acheminés vers la Belgique ne sont lavables qu'à la main et à 30°C maximum.

«Société boîte aux lettres»

Interrogé par les médias belges, le ministre de la Défense, Pierre Goffin, tente de justifier les faits. «Au départ il y avait effectivement cette exigence. Nous sommes passés d'une exigence à une recommandation». L'armée belge, chargée de la logistique de la distribution auprès des pharmacies du pays, assure, elle, que les masques sont de très bonne qualité et imprégnés d'un biocide qui les désinfecte. Pourtant, rappellent les médias belges, un autre candidat à l'appel d'offres avait été rejeté parce que ses masques n'étaient pas lavables à 60°C en machine.

Quant à la société Avrox, difficile de retrouver sa trace au Luxembourg. Installée dans le centre de Luxembourg-Ville, elle est enregistrée sur Editus comme «agence commerciale», à l'avenue Monterey, et figure au registre du commerce, où elle est immatriculée depuis mars 2017, dans le domaine du Commerce de gros de textiles, avec une autre adresse, rue de Bastogne. Un député belge, Michaël Freilich, avait rédigé un rapport sur les candidats à l'appel d'offres, en mai. Il en ressort qu'Avrox a été fondée par un millionnaire jordanien vivant à Malte, Mohamed Yasin Al-Talhouni, et dispose d'un capital de 60 000 euros seulement.

Au moment de la commande, le secteur belge de la confection s'était toutefois interrogé, n'ayant jamais entendu parler de l'entreprise, et offusqué, s'estimant capable de confectionner les masques. Les fédérations professionnelles avaient déploré que le gouvernement ait choisi «une société boîte aux lettres luxembourgeoise sans expertise avérée dans la fabrication ou la distribution de vêtements de protection médicale alors que des solutions 100% belges étaient sur la table. Il s'agit d'un mépris pour l'expertise de l'industrie belge» alors que «l'ancrage local des chaînes de production industrielle essentielles est à l'ordre du jour». La société Illbebag a même saisi le Conseil d'État pour contester le rejet de son offre.

