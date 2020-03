Luxair réduit son offre, LuxairTours rapatrie

D'ici dimanche, tous les passagers de LuxairTours seront revenus au pays. Le voyagiste luxembourgeois organise des vols spéciaux depuis lundi, et jusqu'au 21 mars, pour rapatrier tout le monde, alors que l'espace Schengen ferme ses frontières extérieures. Les rapatriements concernent notamment la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, les îles espagnoles et portugaises... «Tous les clients des forfaits seront contactés par notre guide local pour les modalités de voyage révisées. Les passagers des vols uniquement seront contactés par SMS/E-mail», écrit Luxair sur son site Internet.

La compagnie aérienne doit aussi réduire drastiquement son offre, avec plusieurs destinations suspendues en raison des différentes mesures de confinement. Ainsi, les vols vers l'Italie sont suspendus jusqu'au 30 avril, sauf Milan, Rome, Florence et Venise qui sont suspendues jusqu'au 3 avril pour le moment. Luxair ne vole plus non plus vers Copenhague, jusqu'au 31 mars, Prague jusqu'au 3 mai, la Tunisie, le Maroc, la Turquie, le Cap-Vert jusqu'au 31 mars. La Grèce est fermée jusqu'au 30 avril, comme Malte et Nantes.

Vers l'Espagne et le Portugal, il reste quelques vols. Ainsi, pour Malaga et Madère, il reste des avions prévus le 21 avril. Si vous devez aller à Faro, au Portugal, vous pouvez encore voyager mercredi ou dimanche. Le dernier avion vers Madrid part mercredi, tout comme le dernier vol vers Palma et le dernier vers Barcelone est parti ce mardi matin. Après ça, plus aucun vol n'ira du Findel vers l'Espagne, au moins jusqu'au 31 mars.

(L'essentiel)