Un rafraîchissement attendu dès lundi

Même si la vigilance orange est toujours d'actualité pour ce dimanche avec 33 à 35°C pendant la journée, dès lundi, Meteolux annonce un retour à la normale. Des gouttes de pluie pourraient faire leur apparition lundi matin sous un ciel nuageux. Il faudra compter entre 25 et 27°C pour l'après-midi.

Mardi, les températures vont baisser avec des maximas allant jusque 22°C et quelques nuages à l'horizon. La température augmentera mercredi mais pas autant que la semaine dernière, 22 à 24°C seront ressentis dans l'après-midi. Jeudi et vendredi resteront ensoleillés et nuageux, il fera jusque 27°C.

En France, le record absolu a été battu vendredi, avec 45,9°C dans le sud. Pour l'instant, au moins huit décès ont été signalés dus à cette vague de chaleur qui remonte du Sahara: quatre en France (plus une personne en situation d'urgence absolue), deux en Espagne et deux en Italie. La canicule,a également provoqué de nombreux incendies de végétation en France et en Espagne. Il faudra attendre lundi pour voir les températures redescendre partout en Europe.

(mm/L'essentiel/afp)