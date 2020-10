140 personnes testées au Kirchberg en à peine 2h30

Créé pour soulager les laboratoires, ce nouveau centre de tests a ouvert, ce lundi 19 octobre 2020, à 12 h. Et en l'espace de 2h30 seulement, 140 personnes ont déjà été testées. «Il y avait clairement un besoin de centre de tests supplémentaire. C'est un succès, les gens viennent et prennent au sérieux les tests», se réjouit le directeur du Laboratoire national de santé (LNS), Friedrich Mühlschlegel. En témoigne la file d'attente devant le centre, une vingtaine de personnes patientaient à 13 h 30.

Le parcours est simple, les patients viennent avec leur ordonnance et se présentent à l'accueil, qui comptabilise le nombre de personnes testées. Une fois à l'intérieur, il n'y a plus qu'à attendre pour entrer dans la salle où se trouvent trois boxes de tests. La rapidité de ces derniers séduit les patients. Nicole, originaire du nord du Luxembourg, a fait le déplacement jusqu'au Kirchberg, où elle n'a attendu que 30 minutes pour se faire tester. «J'ai quelques symptômes, donc mon médecin m'a prescrit une ordonnance ce matin. Et je voulais absolument me faire tester dans la journée. Donc je suis venue ici, puisqu'il est ouvert l'après-midi, contrairement aux laboratoires privés, qui le sont surtout le matin».

Ce nouveau centre ouvert 7 jours sur 7 est déjà apprécié des résidents. «Il fallait un centre en plus. Il y a trop de monde dans les autres, ce qui rend encore plus difficile le respect des distances», explique Pia, venue au Kirchberg faute de place dans le laboratoire à Junglinster. Ici, pas d'inquiétude concernant les distances. Les infirmières veillent au respect des deux mètres et à la désinfection des mains à l'entrée et à la sortie.

(Noémie Koppe/L'essentiel)