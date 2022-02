Une conférence pour mieux informer sur le loup

L'administration de la nature et des forêts l'assure, elle n'a pas eu de nouvelles du loup aperçu le 11 janvier dans la commune de Wincrange. En revanche, la nouvelle a suscité une vague de réactions. «Le fait qu'il y ait une photo a sans doute joué», confirme le Dr. Laurent Schley directeur adjoint de l'ANF. À la demande de la commune de Wincrange et avec l'appui du Musée national d’histoire naturelle, une conférence (en langue luxembourgeoise) sur le loup aura lieu en ligne le 3 mars prochain (19h30) à l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage.

Intitulée: «Le retour du loup, réalisme ou utopie?», elle sera animée par Laurent Schley et devrait durer une heure. Le biologiste reviendra sur l'expansion de l'espèce en Europe au cours des 30 dernières années et évoquera également son retour dans les Ardennes belges et au Luxembourg.

