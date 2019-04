L'heure est à la rencontre avec l'univers manga

Les mangas sont indissociables de la vie culturelle de leur pays d'origine, le Japon. Ils influencent non seulement la culture pop, mais également le cinéma et la télévision. Ces bandes dessinées forment ainsi un genre à part. Au Luxembourg, les histoires illustrées n'ont pas encore vraiment percé, selon Kumiyo. L'atelier de l'illustratrice japonaise, qui ne souhaite dévoiler que son nom d'artiste et qui vit au Grand-Duché depuis 2015, est installé au 1535° Creative Hub de Differdange.

C'est là qu'est né son premier manga, «Alice et le jeune pompier Skippy», consacré exclusivement à Differdange. L’œuvre a été conçue en 2016, à l'occasion du 125ème anniversaire des sapeurs-pompiers de la ville et raconte les aventures d'Alice et du pompier Skippy, aux allures de lapin. Les œuvres de Kumiyo, ainsi que celles de deux autres artistes de manga du Luxembourg, Claudio Valentino Sorgo et Sabrina Kaufmann, dont le premier album manga «Illustrated Fairytales» sortira l'été prochain, font actuellement l'objet d'une exposition au Aalt Stadhaus de Differdange.

Complexité et intellectualité

«Les mangas ne sont pas encore très répandus, mais ils gagnent toujours plus en popularité», dit Rejane Nennig, responsable du centre culturel et chef du département culture. «C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité les présenter au public, surtout aux jeunes, car cette forme d'art parle avant tout à la jeune génération», ajoute t-elle. «La plupart des gens associent les mangas aux «histoires pour enfants et aux personnages avec de grands yeux, mais ce n'est pas le cas», précise Kumiyo. D'après elle, de nombreuses histoires japonaises font preuve d'un degré élevé de complexité et d'intellectualité.

La Japonaise travaille actuellement sur une histoire de science-fiction, qui évoque une androïde souhaitant avoir des enfants. L'histoire combine les aspects culturels européens et japonais. «Les Européens sont très individualistes et n'ont pas honte de lutter pour leur liberté en tant qu'être humain. Les Japonais sont plus disposés à faire des sacrifices, que ce soit pour la société ou pour leur employeur», explique la jeune femme, qui envisage de publier le manga en ligne avant de partir à la recherche d'un éditeur.

• L'exposition est ouverte tous les jours, de 10h à 18h, jusqu'au 27 avril au Aalt Stadthaus. Une partie des 47 pièces exposées est à vendre. Sabrina Kaufmann propose également deux ateliers, le samedi 20 avril, de 14h à 15h30 et le jeudi 25 avril, de 15h30 à 17h30. Les places étant limitées, il convient de s'inscrire au préalable par téléphone à la bibliothèque municipale au 58771-1921.

(sb/L'essentiel)