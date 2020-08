L'alerte orange prolongée, la canicule continue

L'alerte à la canicule est prolongée à la journée de mardi, a indiqué lundi matin MeteoLux. L'institut météorologique grand-ducale a émis une alerte orange aux grandes chaleurs pour mardi, de 11h à 20h pour tout le pays, comme pour lundi.

Le thermomètre doit en effet grimper jusqu'à 35°C au plus chaud de la journée de mardi. Et au plus froid, si on peut dire, de la nuit, il ne descendra qu'entre 24 et 26°C. Quelques averses orageuses sont également attendues à partir mardi après-midi. Mercredi, il devrait continuer à faire chaud, entre 30 et 32°C. Jeudi, MeteoLux prévoit désormais entre 31 et 33°C. Vendredi et samedi devraient être un peu plus respirable, avec 26 à 28°C attendus.

Avec cette chaleur et sans le moindre souffle de vent, l'ozone s'accumule dans l’atmosphère et le pays est placé en vigilance jaune sur le sujet. Le seuil de 160 microgrammes/mètre cube d'air pourrait être dépassé.

(L'essentiel)