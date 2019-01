La grève en Allemagne perturbe le trafic au Findel

Le trafic aérien allemand est fortement perturbé ce mardi, pour la troisième fois en moins de dix jours, en raison d'une grève pour les salaires des personnels de sécurité, dans huit aéroports dont Francfort, le plus fréquenté du pays. L'arrêt du travail depuis 2h locales et jusqu'à 20h, à l'appel du syndicat Verdi, concerne également les aéroports de Hanovre, Brême, Hambourg, Leipzig, Dresde, Erfurt et Munich, signe de l'aggravation de ce conflit social, déjà à l'origine de centaines d'annulations de vols, la semaine précédente.

Au moins 220 000 passagers devraient être touchés par des annulations et retards, mardi, a averti la fédération des aéroports allemands (ADV). À Francfort, 610 vols ont été annulés sur les 1 200 prévus, selon une porte-parole de la direction, mardi matin, qui explique que «les passagers au départ de Francfort n'auront pas (...) la possibilité de prendre leur vol».

Ce mouvement a des répercussions sur le trafic aérien entre l'Allemagne et le Luxembourg. Ainsi, les vols Lufthansa au départ du Findel et à destination de Francfort, prévus ce mardi, ont été annulés, de même que les rotations au départ de Francfort et à destination de Luxembourg.

