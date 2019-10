De nouvelles voies pour les étudiants en BTS

Modernisation et qualité sont les mots d’ordre de cette rentrée académique 2019-2020 présentée jeudi matin. «Le marché de l’emploi est en constante mutation. Nous devons donc mieux préparer les étudiants en enseignement supérieur à cette demande», a indiqué ce lundi matin le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Claude Meisch.

Une bonne nouvelle pour les nouveaux titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS) qui souhaitent poursuivre leurs études. Ce sera possible grâce à un modèle de transition entre les BTS et les formations de bachelor. «Deux projets pilotes permettant cette transition sont déjà en cours. Le bachelor en comptabilité et fiscalité ainsi que le bachelor en dessin d’animation», a précisé le ministre.

Du nouveau pour...les fonctionnaires

Autre nouveauté, l’étudiant aura la possibilité de «mettre à jour » son cursus via des formations servant à renforcer ses compétences (upskilling) et même à se reconvertir s'il le souhaite (reskilling). «Le University of Luxembourg Competence Centre aura pour rôle de développer l’offre des formations universitaires continues, tout en veillant aux besoins constatés sur le terrain», a encore ajouté Claude Meisch.

La digitalisation permettra de rendre ces formations plus flexibles: «Nous envisageons la création de plateformes d’apprentissage à distance. Cela ne concernera pas que l’enseignement supérieur, mais aussi les stages des fonctionnaires par exemple», a conclu le ministre.

(Ana Martins/L'essentiel)