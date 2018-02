Le piéton est le plus souvent à l'origine d'un accident

Diminuer le nombre d'accidents impliquant des piétons est l'une des préoccupations principales ces dernières semaines en matière de sécurité routière. Alors que le ministère des Infrastructures, la sécurité routière et la police redoublent d'efforts pour sensibiliser les piétons, la députée socialiste Cécile Hemmen a aussi interrogé François Bausch sur le sujet.

Si plusieurs causes sont la plupart du temps à l'origine d'un accident et que les torts sont souvent partagés, le ministre des Infrastructures explique que le piéton a été le premier responsable des accidents survenus de 2013 à 2016. Il était «à l'origine» ou avait «participé à la genèse de la collision» dans 58% des cas, indique le ministre. Lorsqu'il est «responsable» de l'accident, le piéton fautif se fait renverser parce qu'il traverse imprudemment dans un cas sur deux. À l'inverse, lorsque c'est le conducteur qui est à l'origine de la collision, on estime qu'il conduisait trop vite dans 50% des cas.

De 2012 à 2016, 87% des accidents avec un piéton ont eu lieu en ville, 7% sur une place ou un parking et 6% en dehors des agglomérations, précise aussi François Bausch. Les statistiques récentes confirment par ailleurs que les personnes plus âgées sont les plus vulnérables. Parmi les piétons décédés après avoir été renversés, la majorité avait plus de 55 ans.

(jd/L'essentiel)