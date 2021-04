Des saucisses rappelées à cause de salmonelles

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises ont décidé de rappeler les produits suivants en raison de la présence de salmonelles: Assortiment saucisses barbecue, Bierstumpen mini, Mettwurst, Mettwurst cocktail maison de la marque La Provençale. Ces produits sont en vente dans des grandes surfaces, des stations-services, des boucheries et autres épiceries.

Les autorités rappellent que les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

(L'essentiel)