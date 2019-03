Le DP est prêt pour les élections européennes

«Social, libéral et européen». C'est le slogan du DP pour les élections européennes. Le parti du Premier ministre Xavier Bettel a entamé ce samedi matin lors d'un congrès à Walferdange sa campagne en vue du scrutin du 26 mai. Les libéraux ont présenté un programme axé sur la protection du climat, la politique sociale et l'intégration.

Pour le DP, il faut également que l'UE soit plus ouverte aux réfugiés et plus solidaire. La liste DP pour les européennes est menée par l'eurodéputé sortant Charles Goerens et par Monica Semedo. Ils sont épaulés par les députés Simone Beissel et Gusty Graas et par Anne Daems et Loris Meyer.

(L'essentiel)