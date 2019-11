Plus de 110 000 vues en 24h pour Dylan et Fidji

Certains les détestent, d'autres les adorent... mais force est de constater qu'ils ne laissent personne indifférent. Dylan Thiry et Fidji Ruiz ont sorti leur toute première vidéo commune, ce lundi, sur leur chaîne YouTube dédiée, et en moins de 24 heures, la séquence de 7 minutes a été visionnée plus de... 110 000 fois.

Pour y voir quoi? Des pétales de rose, des ballons gonflables en forme de cœur, de très grosses voitures et de nombreux cadeaux distribués à Fidji pour son anniversaire. Celle qui a participé à une petite dizaine d'émissions de téléréalité a fêté ses 29 ans le 6 novembre dernier, et son petit ami luxembourgeois voulait visiblement marquer le coup en grande pompe et devant les caméras.

Ancien militaire, Dylan Thiry est le premier Luxembourgeois à avoir participé à l'émission Koh-Lanta et il compte plus de 557 000 abonnés sur son compte Instagram. Très loin de sa compagne, Fidji Ruiz qui compte quant à elle plus d'1,4 million d'abonnés sur ce même réseau social. Dylan a par ailleurs fêté son 25e anniversaire à Luxembourg, ce samedi 9 novembre, au White, là où il avait d'ailleurs été serveur quand il était plus jeune.

(fl/L'essentiel)