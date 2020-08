Le monde de la nuit crie à «l'injustice»

«On nous dit "réinventez-vous", mais on ne peut pas transformer une discothèque en salon de thé du jour au lendemain. Et ce n’est d’ailleurs pas le but...». À l’instar de Marc Grandjean, gérant de la discothèque l’Apoteca, le monde de la nuit au Luxembourg crie à «l’incompréhension» et à «l’injustice».

Après six mois de fermeture et/ou de réouvertures cahotiques - jusqu’à minuit - liées à la crise sanitaire, le secteur qui se dit étranglé financièrement par la situation en appelle à une clarification et à des aides financières. La section «nightlife» de l’Horesca se réunit ainsi en association pour faire entendre sa voix auprès du gouvernement. «On devrait être un groupe qui engage au moins 1 500 personnes, ayant les mêmes problèmes», envisage Alexandre de Toffol, associé au Saumur Crystal Club. Son frère, Éric, patron de l’établissement, énumère ses préoccupations: «Les charges patronales et les loyers continuent de tomber. Et les salariés qui sont en chômage partiel perdent leurs pourboires (jusqu’à 30% de leur salaire) et leurs primes de nuit (200 à 300 euros par mois). Tous ces gens sont laissés à l’abandon».

Voir les résidents aller danser dans des pays voisins ou s’entasser pour faire la fête dans des logements privés fait enrager les professionnels. «Soit on nous laisse ouvrir plus tard dans la nuit en fixant des règles claires, soit on nous dit de rester fermés avec des dédommagements. Mais il faut au moins avoir une perspective», conclut Marc Grandjean.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)