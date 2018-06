Les lycéennes font un don aux enfants défavorisés

Les élèves de l'école Marie-Consolatrice ont fait un don de 5 677 euros à une association caritative. L'argent provient des ventes du marché de Noël, organisé chaque année par l'établissement. Les étudiants ont fabriqué et vendu leurs propres produits.

La somme va à présent bénéficier à plusieurs projets caritatifs. Selon un communiqué de presse de l'école, une partie sera consacrée aux «classes passerelles et ateliers de formation pour jeunes réfugiés et migrants», ainsi qu'aux boutiques sociales (Caritas Buttek) et aux programmes de loisirs de vacances.

«Nous voulons montrer qu'en tant qu'école luxembourgeoise, nous assumons également nos responsabilités à l'égard de ceux qui ne sont pas du bon côté de la barrière», a dit Serge Luxas, directeur de l'école lors de la remise du chèque à Paul Galles, de Caritas Luxembourg. L'école privée du sud du pays accueille actuellement plus de 600 élèves.

