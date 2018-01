Superordinateurs: l'UE propose le Luxembourg

L'Union européenne veut investir un milliard d'euros d'ici à 2020 dans des superordinateurs plus performants afin de rattraper son retard face aux États-Unis et à la Chine, a annoncé jeudi la Commission à Bruxelles. «En 2012, l'Europe avait quatre des dix premiers supercalculateurs au monde. Aujourd'hui nous ne sommes pas dans le top ten», a souligné Mariya Gabriel, commissaire en charge de l'Économie et de la Société numérique.

EuroHPC, l'entreprise commune qui gérera ces superordinateurs, devrait être basée au Luxembourg. «Fier que la Commission européenne ait proposé que le futur HPC («high performance computing») soit basé au Luxembourg», a tweeté Xavier Bettel. Selon Mariya Gabriel, l'entreprise EuroHPC devrait être créée en 2018, pour espérer une mise en marche opérationnelle en 2019.

Proud that the @EU_Commission proposes that the future @HPC_eu should be based in Luxembourg! HPC is at the core of major innovation in the digital age & it is a strategic resource for Europe’s future! Luxembourg is ready! @DigiLetzebuerg — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 11 janvier 2018

Plusieurs applications concrètes

Un superordinateur ou supercalculateur permet de traiter de gros volumes de données et d'effectuer des calculs complexes, utilisés par exemple dans les prévisions météorologiques ou de tremblements de terre, la conception de nouveaux avions ou de nouveaux médicaments. À l'heure actuelle, les scientifiques et les entreprises d'Europe effectuent de plus en plus souvent le traitement de leurs données en dehors de l'UE car le temps de calcul disponible dans l'Union ne suffit pas à leurs besoins. Ce manque d'indépendance constitue une menace pour la vie privée, la protection des données, les secrets commerciaux et la propriété des données, notamment pour les applications sensibles.

La Commission européenne va mettre 486 millions d'euros sur la table, complétés par un montant similaire collecté par 13 États européens (France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Belgique, Slovénie, Bulgarie, Grèce, Croatie, ainsi que la Suisse qui n'est pas membre de l'UE). Concrètement, le projet prévoit l'acquisition et l'exploitation de deux superordinateurs de classe mondiale et d'au moins deux machines de calcul intensif de milieu de gamme. Ces derniers seront accessibles aux utilisateurs publics et privés dans l'UE, à partir de 2020. Parallèlement, est lancé un programme de recherche en matière de calcul à haute performance.

Do you know how powerful #supercomputers are? European countries are joining forces to build a computer capable of #quintillion operations per second. Details later today. Stay tuned! ️️️ #HPC #exascale @HPC_EU pic.twitter.com/myTYaaHfjX — DigitalSingleMarket (@DSMeu) 11 janvier 2018

