«L'arc lumineux» fait un carton à Luxembourg

Au rayon des endroits les plus plébiscités de Luxembourg-Ville, on connaissait déjà le fameux ascenseur du Pfaffenthal, inauguré en juillet 2016, et ultra-présent visuellement sur les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, un décor de saison lui vole petit à petit la vedette et quelque chose nous dit que ce n'est probablement que le début...

Vous l'avez remarqué depuis le 19 novembre dernier, et l'inauguration des «Winter Lights», la capitale s'est parée de mille feux pour offrir des instants magiques en cette période de fin d'année. Sur la place des Martyrs, située au beau milieu de l'avenue de la Liberté, un «arc lumineux enchanté» rayonne sur les réseaux sociaux et tout le monde a visiblement envie d'avoir quelques photos à cet endroit, une fois la nuit tombée.

Entre deux arrêts de tram

«Dans le cadre de la Présidence QuattroPole Luxembourg», indique la ville de Luxembourg, «les maires des villes de Sarrebruck, Trèves, Metz et Luxembourg veulent remercier les citoyens pour leur engagement et leur solidarité pendant la période de crise et leur envoyer un message, chaque dimanche de l’avent. À cette occasion, une grande couronne de l’avent a été placée place des Martyrs, à la Gare, avec quatre bougies géantes s’allumant successivement».

Notre photographe Vincent Lescaut n'a pas manqué l'occasion de passer par là pour vous proposer quelques beaux clichés de cet «arc lumineux enchanté». Située entre les arrêts de tram, place de Metz et place de Paris, l'attraction est incontournable et très facile d'accès. De quoi vous donner quelques idées certainement lors d'une prochaine visite aux «Winter Lights» de Luxembourg-Ville.

Vincent Lescaut - L'essentiel

Vincent Lescaut - L'essentiel

Vincent Lescaut - L'essentiel

Vincent Lescaut - L'essentiel

(fl/L'essentiel )