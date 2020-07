Les soignants «désespérés si ça recommence»

«S'il y a une deuxième vague, on espère qu'elle ne sera pas aussi importante» alerte le Dr Goergen, directrice médicale du Centre hospitalier du Luxembourg. Le CHL, comme les autres hôpitaux du Grand-Duché, craint l'arrivée d'une nouvelle vague de l'épidémie et ne voit pas d'un très bon œil cette recrudescence des cas. «Tous le monde est très déçu du non-respect des mesures par certaines personnes, explique la directrice, alors que tant d'efforts ont été faits pour lutter contre cette épidémie».

«On s'attendait à une remontée du nombre de cas au moment des vacances, déplore le Dr Meyer, responsable de la cellule de crise au Centre hospitalier Émile-Mayrisch (CHEM). Les gens sortent et se rassemblent en nombre, ils sont inconscients».

Fatigue

Ces quatre derniers mois ont été très intenses et stressants pour les soignants. «Ils ont été soulagés quand le nombre de cas a diminué, confie le Dr Goergen. On sent une grosse fatigue chez eux et beaucoup de désespoir si ça recommence, mais on va les remotiver!»

Lundi, les hôpitaux luxembourgeois se sont réunis avec le ministère de la Santé pour faire un état des lieux des places disponibles en cas de forte hausse des contaminations. «Les structures d'accueil des patients infectés sont toujours là, rassure le directeur général du CHEM, Reimer Hanjörg. Si une deuxième vague arrive, on sera beaucoup mieux préparés». «On n'est pas expert, personne ne l'est, ajoute le Dr Meyer, mais on sait à quel moment on a bien fait les choses et ce qu'on ne doit plus faire».

(Marine Meunier/L'essentiel)