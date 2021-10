Moins de délais, mais les prix ne diminuent pas

Trois ans après la libéralisation du contrôle technique, «le marché a évolué dans le bon sens, puisque les citoyens disposent d’une offre plus vaste et d’un libre choix», selon une porte-parole du ministère de la Mobilité. Trois acteurs, dont deux privés, se partagent les rendez-vous. Le ministère n’imagine pas l’irruption d’un nouvel acteur: «Il devient difficile de reprendre des parts de marché», reprend la porte-parole, qui imagine plutôt que les entreprises actuelles vont «ouvrir de plus en plus de stations de proximité».

LUKS a ouvert une deuxième station à Gasperich, après celle de Lorentzweiler. «Nous avons déjà atteint notre objectif de 10% de part de marché», indique Armand Biberich, directeur associé. Désormais, «l’objectif est de consolider notre position plutôt que d’ouvrir de nouveaux site, mais si une opportunité se présente, pourquoi pas». L’acteur historique et étatique SNCT, fort de ses cinq stations, occupait encore 79% du marché en 2020, contre 12,6% à LUKS et 8,4% à Dekra. Ce dernier, qui opère la station de Bertrange depuis 2018, se montre pour le moment satisfait et dispose de «plans concrets pour de nouveaux sites d’ici 2023», selon son porte-parole Wolfgang Sigloch.

«Le prix doit couvrir les frais»

Les prix n’ont pas diminué avec la libéralisation, au contraire. Dekra l’explique par «la qualité» de l’intervention et rappelle que «le prix doit couvrir les frais» pour une entreprise privée. «Les nouveaux centres ont dû faire de lourds investissements, tandis que les prix étaient artificiellement bas du temps du monopole de la SNCT», analyse Armand Biberich. De son côté, le ministère rappelle que la périodicité a été revue en 2016, espaçant les visites. Pour une voiture âgée de six ans et demi, la moyenne au Luxembourg, deux visites ont été nécessaires (soit environ 120 euros), contre cinq auparavant (187,50 euros aux tarifs de l’époque).

La réforme visait surtout à réduire les délais d’attente. S’ils sont actuellement courts, ce n’était pas le cas avant l’été. Le ministère justifie la situation par la crise du Covid, qui a retardé certaines visites et créé un embouteillage par la suite. En écho, Dekra explique que la pandémie a obligé à prendre des mesures qui ont limité les capacités des centres. LUKS, enfin, évoque la saisonnalité des contrôles: «Un tiers des véhicules sont achetés lors de l’Autofestival, donc immatriculés à la fin du printemps. Ils sont ensuite régulièrement contrôlés à cette même période», d’où une moindre disponibilité des centres à cette saison.

