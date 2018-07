POST demeure le premier employeur du pays

Avec 130 collaborateurs supplémentaires par rapport à l'année dernière et 4 480 salariés au total, le groupe POST Luxembourg consolide sa place de premier employeur du pays, d'après le Statec. Le groupe luxembourgeois devance les CFL (4 260 employés, +100), comme l'année passée.

Dans le haut du classement, Cactus (4 200 employés, +170) prend la troisième place à ArcelorMittal, dont le recul se confirme au fil des années. Avec 4 120 collaborateurs, le groupe sidérurgiste compte 40 collaborateurs de moins par rapport à 2017.

Le groupe Dussman, spécialisé dans les activités de nettoyage, passe de la sixième à la cinquième place (3 880) avec 230 employés de plus qu'en 2016 . Suivent ensuite la BGL BNP Paribas (3 660, -40) et Goodyear (3 450, +40). En huitième position, PwC Luxembourg est le premier cabinet d'audit et de conseil avec 2 870 collaborateurs (+30 employés par rapport à 2016). Luxair (2 820, +190) et le Centre hospitalier de Luxembourg (2 267, +77) complètent le top 10.

(th/L'essentiel)