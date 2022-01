Un «accident grave» bloque l'A1 vers Luxembourg

Un «accident grave» impliquant quatre véhicules (un camion et des voitures) s'est produit ce vendredi midi sur l'autoroute A1, entre Hamm et la Croix de Gasperich, en direction de Luxembourg, indique l'ACL. Il y aurait deux blessés légers et deux blessés graves.

L'autoroute a été bloquée dans ce sens. Les automobilistes sont invités à prendre la sortie vers l'A3 en direction du rond-point Gluck.

A1 Frontière Allemagne direction Croix de Gasperich entre Hamm et Croix de Gasperich

accident grave, bloqué, automobilistes avec des connaissances locales sont priés d'éviter le secteur #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 7, 2022

(L'essentiel)