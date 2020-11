De la viande de chiens vendue au Luxembourg?

«Unique au Luxembourg»! Ce tract, découvert ce mercredi matin, dans plusieurs boîtes aux lettres de Luxembourg-Ville, notamment, n'y va pas par quatre chemins. «Vente de viande de chats et de chiens (origine Europe) - Circuit court - Nous abattons les animaux avec dignité à la commande».

«C'est une blague?», nous a d'emblée demandé une lectrice qui nous a envoyé ce tract via notre onglet Mobile Reporter. «J'habite Avenue de la Faïencerie à Luxembourg-Ville et c'est la première fois que tout mon immeuble reçoit pareille publicité. Je suis choquée et j'ai immédiatement pensé à des images de Chine sur ce sujet. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire...».

Un texte de loi depuis 2018

«Nous pouvons aussi nous occuper de votre animal de compagnie», indique encore le tract, sur lequel on peut voir de la viande et une forme d'enseigne bien travaillée. «Avec ce logo, ça a l'air très professionnel, c'est interpellant», poursuit notre lectrice, contactée au téléphone ce mercredi, en début d'après-midi. «Si on a un cœur, on est forcément touché par ce genre de message...». Est-ce l'objet d'une opération de sensibilisation? Probablement, mais nous cherchons encore à le savoir...

Contactée dans la foulée, la division de l'Inspection vétérinaire nous a indiqué que vendre de la viande de chien et de chat était interdit au Grand-Duché par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Au niveau des pratiques interdites, on rappelle en effet «qu'il est interdit de fabriquer, de commercialiser et d'utiliser des produits provenant de chiens ou de chats, à l'exception de produits utilisés à des fins scientifiques ou médicales». Celles et ceux qui se risqueraient à ce genre de pratique pourraient donc être sanctionnés pénalement de 8 jours à trois ans de prison et à des amendes comprises entre 251 et 200 000 euros.

(fl/L'essentiel )