Jugé à 84 ans pour avoir tiré sur son propriétaire

L'affaire est peu commune, compte tenu de l'âge de l'accusé. Marinus Hendrikus P. était jugé en appel mardi pour avoir tiré à bout portant sur son propriétaire avec qui il était en conflit. La scène remonte à l'automne 2019 et s'est déroulée à Noertrange, dans le nord du Luxembourg, là où le vieillard réside depuis de nombreuses années.

C'est justement cette situation qui a provoqué cette escalade de violence ponctuée par ce coup de feu qui aurait pu être fatal. Gracieusement hébergé par les parents de la victime dans les locaux de leur entreprise, l'homme célibataire a vu sa situation se dégrader lorsque le fils aujourd'hui âgé de 50 ans a repris les affaires.

Pour ce dernier, pas question de laisser l'homme s'en sortir sans loyer. Qui plus est, une partie de la résidence avait été louée à une famille, ce qui avait sérieusement impacté le confort de vie du vieillard.

«La victime souffre encore»

Après une dispute avec son rival, Marinus Hendrikus P. a finalement dégainé son arme à feu et tiré dans la poitrine de son propriétaire. L'homme s'en sort miraculeusement, mais «souffre encore aujourd’hui de séquelles importantes, notamment de difficultés à respirer», a avancé son avocat Me Penning, à l'audience de mardi.

Le parquet avait requis 20 ans de prison, mais le jury avait finalement condamné l'homme âgé à dix ans de prison dont six avec un sursis. Lors de sa plaidoirie, son avocat Me Delgado a souligné le grand âge de l'accusé et a appelé les juges «à la clémence» pour un homme qui a déjà avoué les faits. Il espère obtenir un sursis intégral pour son client actuellement détenu. Le verdict sera prononcé le 1er février prochain.

(Thomas Holzer/L'essentiel)