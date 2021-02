Quel temps de pause pour les salariés au travail?

Le principe légal d'une pause au travail au Luxembourg est défini dans le code du travail. L'article L.211-16 stipule en effet que «pour des raisons inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d'un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l'activité exercée».

Voilà pour la règle de base. Mais qu'en est-il pour les pauses pour boire un café ou fumer une cigarette? «Le code du travail fait référence au minimum à appliquer, mais certaines conventions collectives peuvent préciser les modalités des pauses dans un sens plus favorables au salarié. Si ce n'est pas le cas, les pauses café, repos, cigarette... s'apparentent à une tolérance de l'employeur», explique-t-on à l'Inspection du travail et des mines (ITM). Qui dit tolérance implique également qu'il n'y ait pas d'exagération de la part du salarié. Des pauses qui seraient répétées ou excessives peuvent être considérées comme des absences non justifiées. «La sanction peut dès alors aller de l'avertissement, au licenciement par la suite».

Et la sieste, est-elle autorisée? «Le temps de pause est un arrêt de l'activité de courte durée durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l'employeur et doivent pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles», précise l'ITM.

(Gaël Padiou/L'essentiel )