Les restaurateurs et gérants de bars ont sorti les rames

«De nombreux salariés étant toujours en télétravail, on tourne parfois à vide le midi», se désole le patron d’un bar-restaurant du centre de la capitale. «Chaque week-end, nous espérons qu’il fasse beau afin que les clients viennent en terrasse. S’il fait mauvais, il n’y a personne car ils rechignent à rentrer en salle», renchérit une de ses consœurs.

Les bars et restaurants ont repris il y a plus d’un mois, le 27 mai, mais avec les mesures sanitaires, la fermeture obligatoire à minuit et le paiement par carte, qui n’incite pas au pourboire, la situation est loin d’être revenue à la normale.

«Le licenciement est inévitable»

«On fait 30% de notre chiffre d’affaires habituel, 40% les bons jours. On vit sur nos réserves, elles varient d’un établissement à l’autre, mais il est clair que si la situation n’évolue pas, ce ne sera plus tenable», illustre un autre restaurateur. Les aides de l’État ne couvrent pas toujours les frais. «Et bientôt, il va falloir payer les congés que nos serveurs n’ont pas pris à cause du Covid-19», désespère le premier.

Ils sont plusieurs à souligner que c’est la croix et la bannière pour obtenir un crédit auprès des banques car «on est considérés comme un secteur à risques». «Tous les jours je reçois cinq à dix CV de personnes issues de notre secteur, de celui des boîtes de nuit, d’étudiants», souligne une gérante de restaurants. «Jusqu’à présent nous ne pouvions licencier. Mais dès qu’on pourra le faire, ce sera inévitable».

(Ana Martins et Séverine Goffin/L'essentiel)