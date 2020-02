L'école de Lintgen taguée, un lien avec la drogue?

Après les inscriptions au spray rouge s'en prenant à une personnalité luxembourgeoise dans la capitale, d'autres graffitis ont été repérés à Lintgen et Gosseldingen, a indiqué la police lundi. Rien à voir avec l'affaire précédente, les tags en question sont moins ciblés, même si leur intérêt artistique est tout aussi limité.

Les tagueurs s'en sont pris à l'école de Lintgen, à des murs dans un passage souterrain à Gosseldange mais également à des jeux et des bancs publics, le long de la piste cyclable «route de Mersch». Les termes utilisés sont en français et font écho à la vente de drogue. Un appel à témoins a été lancé par la police. D'après les autorités, les méfaits ont été commis entre le mercredi 29 janvier et le dimanche 2 février.

La police rappelle que ce type de délit peut être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de huit jours à un an et d'une amende comprise entre 251 et 5 000 euros.

Zeugenaufruf wegen Graffiti im Raum Lintgen/Gosseldingen.



Am 29.01 und 02.02.2020 wurden das Schulgelände in Lintgen, eine Unterführung in Gosseldingen, und Spielplätze/Bänke entlang des Fahrradweges in Gosseldingen mit Graffiti besprüht.

Infos ➡️ Polizei Mersch: ☎️244 90 1000 pic.twitter.com/Xh2NJ5IcFs — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 10, 2020

(L'essentiel)