Les résidents font moins confiance à l'UE

Les Luxembourgeois sont 64% à se dire optimistes sur l'avenir de l'Union européenne, un chiffre en progression de 11 points par rapport à avril dernier, selon les résultats du sondage Eurobaromètre publié ce vendredi soir. Un chiffre proche de celui de l'ensemble de l'UE, où 66% des répondants se disent optimistes ou très optimistes. C'est en Irlande qu'on est le plus optimistes (85%) et en Grèce qu'on l'est le moins (48%). Nos voisins français (53%) et belges (63%) sont moins optimistes que nous, les Allemands un peu plus (67%).

Mais, s'ils sont optimistes pour l'avenir, les résidents n'ont pas forcément confiance. Ainsi, leur confiance dans l'UE a baissé de 7% par rapport à avril, à 48%. Dans l'ensemble des 27 pays de l'Union, la confiance est stable à 49% avec un maximum de 73% au Portugal et un minimum de 36% en Grèce et en France. Allemands (47%) et Belges (53%) font une confiance toute relative à l'UE. À noter toutefois, la confiance dans l'UE pour gérer la pandémie a grimpé de 11 points, à 63%.

Sentiment européen

Par ailleurs, 89% des résidents du Luxembourg considèrent que l'économie du pays est bonne et ils sont deux fois moins nombreux qu'en avril à estimer qu'elle va se dégrader (24% contre 49% il y a cinq mois). Ce qui ne veut pas dire que la vie est toujours idyllique au Grand-Duché. Ainsi, pour les résidents, le principal problème, cité par 64% des répondants est, bien sûr, le logement. Il devance le coût de la vie (31%) et l'environnement et le changement climatique, cités par 25% des répondants. Au niveau européen, le climat est la principale préoccupation (40%), devant l'immigration (27%) et la situation économique (22%).

Au Luxembourg, les résidents interrogés sont par ailleurs largement favorables à la libre circulation au sein de l'UE, à une politique de défense et de sécurité commune et à une politique européenne sur les migrations. Mais ils écartent un élargissement de l'UE dans un avenir proche. Et, si la confiance diminue, le sentiment européen reste bien présent: 88% des résidents du Luxembourg se considèrent comme des citoyens de l'UE, un record parmi les 27.

(jw/L'essentiel)