«Biden? Ce sera encore pire que Trump»

Les pro-Trump seraient-ils plus discrets que les suiveurs de Joe Biden au Luxembourg? Oui, à n'en pas douter, selon plusieurs contacts de la communauté américaine sollicités par L'essentiel. «Nous ne sommes qu'une dizaine de membres actifs des Républicains mais il y a, au Luxembourg, beaucoup de pro-Trump, sans forcément être militants», glisse James O'Neal, 50 ans. Originaire de Floride et installé au Grand-Duché depuis 2002, l'homme concède que le démocrate Biden a de l'avance dans les sondages, mais comme en 2016, «ils peuvent se tromper et une nouvelle surprise est possible».

Selon un autre Américain du Luxembourg, «beaucoup vont voter secrètement pour Trump, pour sa politique économique ou sa défense des intérêts américains, mais restent discrets de peur d'être stigmatisés». Un regard défiant, selon eux, très marqué en Europe et au Luxembourg aussi. «Certains le disent, "je ne peux pas être ami avec un type qui vote Trump". Et beaucoup pensent que si vous votez Trump, vous êtes forcément un crétin mal éduqué». Ce que confirme James O'Neal: «Les grands médias sont contre lui ou traitent Donald Trump de façon biaisée. Ce qui renvoie une mauvaise image en Europe».

Un impact sur l'économie mondiale

Viktoria, une jeune femme originaire de Floride au Luxembourg depuis quatre ans, explique que beaucoup de ses contacts restés au pays votent pour Donald Trump. Et selon elle, «Joe Biden sera pire que Trump. Il est au gouvernement depuis si longtemps (NDLR: il a été vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017), promet des changements depuis plus de 20 ans, mais rien n'a encore été fait!». Plus que le vainqueur de l'élection, elle craint les conséquences dans les prochains mois. «C'est l'une des plus importantes élections pour notre pays, et aussi celle qui va générer le plus de problèmes et de violences, peu importe qui gagne».

Pour James O'Neal en revanche, le résultat de cette élection présidentielle peut tout changer si Donald Trump n'est pas réélu pour quatre ans. «Si c'est Joe Biden, l'économie américaine va chuter et cela va impacter l'économie mondiale. Il y aura aussi une hausse du terrorisme, le risque de guerre augmentera, la Chine profitera de sa faiblesse pour progresser...». Sur une touche plus légère, il estime quand même que, vu du Luxembourg, «les gens continueront à aimer les États-Unis, à manger McDo et à boire du coca».

(nc/nm/L'essentiel)