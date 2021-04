Un hommage de «rider» à DMX au Luxembourg

La mort du plus célèbre des «Ruff Ryders » a eu un retentissement mondial et les larmes des motards ont coulé jusqu’au Luxembourg. Preuve s’il en fallait une que DMX n’est pas qu’une icône du hip-hop mais bel et bien une légende de la culture populaire tout court.

La section luxembourgeoise des «Ruff Ryders» avait confié a «L’essentiel» qu’un hommage était en cours de préparation, quelques jours simplement après le décès du rappeur de 50 ans près de New York. L’éloge funèbre aura finalement lieu samedi après-midi, au «point de vue» de Remich, à Schengen, à partir de 14h.

Elle se fera au bruit des turbos des motards, avec un départ à 14h30 pour sillonner les routes du pays au rythme des plus grands hits de l’artiste, de «Ruff Ryder' Anthem» à «X Gon' Give It To Ya» en passant par «Party Up».

«En mémoire de notre soldat et frère DMX, joignez vous à notre tour d’adieu pour lui rendre un dernier hommage», écrit l’association dans un événement Facebook créé pour l’occasion.

Figure centrale du rap américain de la fin des années 90 et du début des années 2000, artiste torturé au succès commercial retentissant, DMX était l’emblème des «Ruff Ryders», collectif de motards et label de musique fondé par l’ancien manager du rappeur.

Décédé le vendredi 9 avril suite à une overdose la semaine précédente, Earl Simmons a marqué toute une génération de fans de hip-hop. Il s’était produit au Luxembourg en octobre 2014 à L’atelier. Les «riders» du pays étaient déjà présents en nombre pour l’applaudir. Samedi, ils lui feront leurs adieux, presque en même temps que la cérémonie officielle qui aura lieu au Barclays Center, à Brooklyn.

(Thomas Holzer/L'essentiel)